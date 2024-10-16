الزملوط يتفقد الإنشاءات الخدمية بالوادى الجديد

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات بالمبنى الملحق بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

ووجه الزملوط بدفع نسب الأعمال للمبنى المُقام على مساحة 350م٢، ومن المخطط أن يضم مبنى إداري تجاري ملحق به صالة ألعاب رياضية. كما تفقّد أعمال التطوير الجارية بمقر النادي الاجتماعي بالخارجة -سابقًا- المخطط أن تشمل إنشاء مول تجاري؛ كواجهة حضارية في ضوء تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مقر بيوت الطلبة والطالبات

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على سير الأعمال واستقرار الطلاب الجامعيين المغتربين مع بداية العام الدراسي الجديد، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيثُ تفقّد إعداد الوجبات الغذائية وعمليات حفظ وتخزين الأطعمة ضمن الخدمة المتميزة التي تقدمها مقرات الإقامة للطلاب بالتعاون مع بنك الطعام المصري، مُوجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، كما وجّه بفتح بوابة جديدة خاصة للفتيات بالمبنى الجديد التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي.

في سياقٍ متصل، وجّه محافظ الوادي الجديد بسرعة انتقال العاملين ورفع كفاءة الأدوار العليا بالمبنى الإداري التابع للمحافظة بجوار كلية الطب، وتخصيص المبنى كاملًا لإقامة الطلاب؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ