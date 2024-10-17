الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

129.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 129.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 724 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 923 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 4.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.34 % خلال الجلسة.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

   وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31%  عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4%  عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32%  عند مستوى 13168 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3152 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول للسندات التداول بالبورصة التداول داخل المقصورة قيمة التداول قيمة التداول بالبورصة قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

موعد طرح فيلم «موسم حصاد الكاكا» بالسينمات المصرية والخليجية

تنسيق المرحلة الثانية، القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 22.35% بمرور 45 دقيقة بحركة التداولات

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 23.08% بمنتصف تداولات اليوم

بـ 3 عمليات تداول، إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية