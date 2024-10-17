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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 37743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13%  عند مستوى 13326 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 7731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10835 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3185 نقطة.

 

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