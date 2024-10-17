تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30442 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 37743 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% عند مستوى 13326 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 7731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10835 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 3185 نقطة.