أخبار الحوادث اليوم: انقلاب أتوبيس في ترعة بشبرا الخيمة.. محكمة جنح مستأنف الجمالية تلغي حكم حبس رجل الأعمال عبدالعال سليمة.. وتفاصيل حادث قطار البدرشين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية في البدرشين (صور)

وقع منذ قليل، حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بمزلقان المنشية في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب عربتين من قطار بضائع بالجيزة



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب عربتين من قطار بضائع بالقرب من مزلقان المنشية في مركز البدرشين، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات، من بينهم شخصان داخل القطار.

قرارات النيابة في حادث تصادم سيارتين بدهشور وإصابة 10 أشخاص

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى بكارتة دهشور فى الجيزة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب خبير من المرور لمعاينة موقع الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بشبرا الخيمة، تعطل الفرامل السبب، والتحفظ على السائق

شهدت ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، سقوط أتوبيس ركاب خاص، أثناء تواجده أمام إحدى الورش بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث تبين أن الأتوبيس كان في إحدى الورش بمنطقة الحادث، وتسبب عطل الفرامل في الواقعة.

محكمة جنح مستأنف الجمالية تلغي حكم حبس رجل الأعمال عبدالعال سليمة

قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية، اليوم الخميس، بإلغاء حكم حبس رجل الأعمال عبدالعال سليمة “إمبراطور الذهب”، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالبراءة.



تهمة تبديد كميات من الذهب الخام

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس سليمة ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف، لاتهامه بتبديد شركته كميات من الذهب الخام الخاص بإحدى الشركات المصنعة للذهب.

من جهته، قال الدكتور محمد عبداللطيف، محامي رجل الأعمال عبدالعال سليمة، في تصريحات له، أن التهم الموجهة لموكله، لم يثبت صحتها، ولم تثبت إدانته المادية والواقعية، ولكن تم ضبطه وإحضاره على ذمة القضية، ومنذُ بداية القضية لم يمكث ليلة واحدة في الحبس.

جنايات الجيزة تحيل أوراق سائق متهم بقتل زوج شقيقته إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق سائق متهم بقتل زوج شقيقته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم "هانى.ر"،محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما، فقعد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته".

إخلاء سبيل 6 متهمين في واقعة تصوير مسلسل ميرفت أمين

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 6 متهمين في واقعة تصوير مسلسل ميرفت أمين، وغادروا بعد فحص سجلاتهم الجنائية والتأكد من عدم وجود أحدهم على قائمة المطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وقدمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية مذكرة ضد القائمين على العمل الدرامي دون الحصول على التصاريح اللازمة والموافقة الأمنية.

النقض تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لعصابة مقبرة عين شمس الأثرية

أصدرت محكمة النقض قرارًا قضائيًا نهائيًا وباتًا بحق تشكيل عصابى مكون من سبعة بتهمة التنقيب عن الآثار للإتجار والتهريب للخارج بعد استخراج تابوت أثرى كبير وأكثر من 38 قطعة أثرية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “مقبرة عين شمس”، بقبول طعن المتهمين شكلًا وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد الصادر من محكمة الجنايات للسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـلمتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ مقبرة عين شمس الأثرية.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بجوار صناديق القمامة بمنطقة المرج.



حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في بدر

أمرت نيابة بدر بحبس عاطل بتهمة سرقة المساكن 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



