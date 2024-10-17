السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة قتل فتاة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بجوار صناديق القمامة بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “م.ف” عاطل قتل المجني عليها “ر.ط” فتاة في العقد الثالث من عمرها بواسطة سلاح أبيض مطواة بعد أن تعرف عليها في الشارع ونشأت بينهما علاقة آثمة.

وكشفت التحريات أن المتهم تعرف على المجني عليها التي كانت تتسول في الشارع ولم يعرف لها أهل ولا معارف، حيث كانت تتسول لشراء طعامها وعرض عليها أن تذهب لمسكنه ونشأت بينهما علاقة آثمة وظلت معه طيلة أسبوعين وفوجئ أن المجني عليها قامت بسرقة مبلغ مالي منه وهربت أثناء نومه.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها ترتدي كامل ملابسها وبها طعنة في القلب أدت إلى توقف الدورة الدموية ونزيف دموي حاد تسبب في الوفاة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة بها طعنة بجوار أحد صناديق القمامة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.