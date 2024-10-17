الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة في حادث تصادم سيارتين بدهشور وإصابة 10 أشخاص

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى بكارتة دهشور فى الجيزة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب خبير من المرور لمعاينة موقع الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

تصادم ميكروباص وملاكي بالجيزة 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الجيزة، بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

 

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نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة الجيزة

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