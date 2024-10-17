الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رياضة

تدريبات بدنية في مران الزمالك الأول بالإمارات استعدادا للسوبر

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الخميس،  الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات اليوم.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق  بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

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