الجمعة 18 أكتوبر 2024
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جامعة دمنهور تواصل تدشين ندوات تثقيفية ضمن مبادرة "بداية" (صور)

فاعليات مبادرة بداية
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو

واصلت جامعة دمنهور تدشين ندواتها التثقيفية التوعوية للطلاب بمختلف الكليات للتعريف والتوعية بمبادرة "بداية" وأهميتها ومحاورها.

 ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور لهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما يأتي انطلاقًا من المشاركة والمسئولية المجتمعية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ مبادرة بداية.

فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو

حيث نظمت ندوة بعنوان (مستقبل السيارات الكهربائية في مصر والعالم) وحاضر بالندوة الدكتور إيمان أحمد عوض  - مدرس بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية، خلال الندوة أكد المحاضرون أن الاتجاه العالمي يعمل ويشجع علي الحفاظ على البيئة والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولذلك اهتمت الدول والحكومات بتشجيع صناعة ونمو استخدام السيارات الكهربائية.

وانطلاقا من هذا الاتجاه، ولتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وضعت مصر استراتيجية تصنيع لنشر استخدام السيارات الكهربائية لتكون الدولة المصرية في طليعة مصنعي المركبات الكهربائية على الخريطة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المحاضرون أنه في هذا الإطار أطلقت مبادرة رالي السيارات الكهربائية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف خلق بيئة مُشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة، بما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية؛ للاستثمار في هذا المجال الهام.

بالإضافة إلى تأهيل العمالة الفنية والمُهندسين والباحثين والمُصممين في مجالات البرمجيات المُدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة، وامتلاك مُقومات هذه الصناعة الواعدة إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمُبتكرين في جو حماسي مُمتع.
 

فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو
فاعليات مبادرة بداية بجامعة دمنهور، فيتو

ونظمت كلية التمريض ندوة "تدابير الصحة والسلامة المهنية في المستشفيات "، استمرارًا للمشاركة في فعاليات مبادرة "بداية" وحاضر بالندوة الدكتورة شيماء زيادة - مدرس بقسم تمريض بالغين، والتي تناولت خلال الندوة تدابير الصحة والسلامة المهنية في المستشفيات، من خلال توعية وتعريف طلاب امتياز الكلية بتلك التدابير، والأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها، وأهميتها القصوى داخل المستشفيات.

كما قامت بتعريف الطلاب بماهية معايير السلامة والتي تُعدُّ من معايير الجودة الشاملة والفعَّالة والآمنة في نفس الوقت داخل المستشفيات، بالإضافة إلى دور إدارة أنظمة الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذا التعرف علي القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالسلامة في المستشفيات.

حيث أن جامعة دمنهور قامت بإطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية بمختلف كلياتها، والتي ستستمر على مدار العام، في إطار مشاركة  الجامعة  في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك تنفيذًا للتوجهات الرئاسية للتنمية البشرية، وانطلاقًا من دور الجامعة ومسئوليتها في المشاركة المجتمعية، حيث تتكامل كافة قطاعات الجامعة وكلياتها والمراكز والوحدات، لتحقيق أهداف المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين داخل وخارج الحرم الجامعي.

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جامعة دمنهور دمنهور مبادرة بداية ندوة رؤية مصر 2030 المبادرة الرئاسية بداية جديدة

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