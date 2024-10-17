حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 122 مليون خدمة مجانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 122 مليونا و598 ألفًا و701 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 16 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حملة ١٠٠ يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت مليونا و975 ألفا و919 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 593 ألفا و947 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 404 آلاف و648 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 101 ألف و694 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 214 ألفًا و349 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و474 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و488 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 88 ألفا و104 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 252 ألفا و167 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و552 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 12 ألفًا و245 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2532 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 88 ألفا و222 خدمة.

فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات





وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ78 ألفا و497 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».