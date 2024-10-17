بحضور نائب محافظ دمياط، انطلاق الجلسة الختامية لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج ابدأ وحسن مشروعك

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والمهندس أحمد الجندى رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس الشيوخ، الجلسة الختامية لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك SIYB".

الذي يأتي فى إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر.. معًا لتنمية الشباب فى دمياط"، بالتعاون منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من شركة ميثانكس مصر.

كما يأتي البرنامج أيضًا فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وجاءت الجلسة بحضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، وبيريهان توفيق منسق مشروع، وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية، المهندس مجدى وهبة خبير تنمية المشروعات، وممثلى شركة ميثانكس مصر.

بروتوكول التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

في البداية أعربت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها بالمشاركة بورشة تدريب المدربين الوطنيين الذي يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج المنظمة" وظائف لائقة لشباب مصر،، معًا لتنمية الشباب فى دمياط" "ابدأ وحسن مشروعك".

ورشة عمل لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك SIYB"

نائب محافظ دمياط: هذه الشراكة تعكس مدى اهتمام الدولة والجهات المختلفة

وأكدت نائب محافظ دمياط، أن هذه الشراكة تعكس مدى اهتمام الدولة والجهات المختلفة بوضع خطة لدعم مجالات ريادة الأعمال ودعم وتنمية الشباب ومساعدتهم على بدء وتطوير مشروعاتهم، مما يساهم فى الحد من البطالة ودعم المشروعات وتعزيز الاقتصاد الوطنى وخلق مجتمع ريادي.

كما أشادت المهندسة شيماء الصديق، بالمخطط المستهدف تنفيذه فى هذا الإطار لتدريب مدربين وتأهيلهم لتدريب الشباب حول كيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير أو متناهى الصغر، والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز، والذى جاء فى إطار البروتوكول الموقع بين الجهاز والمنطقة.

ورشة عمل لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك SIYB"

وتوجهت "نائب المحافظ" بالشكر إلى منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركة ميثانكس على هذه المجهود، وأكد دعم المحافظة الكامل لخطط المشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو دعم وتنمية الشباب بالمحافظة.

ومن جانبه،، استعرض المهندس أحمد الجندي، ما تم تنفيذ منذ انطلاق تدريب المدربين التى تأتى فى إطار البرنامج، تمهيدًا لتأهيلهم لتدريب الشباب.

كما أوضحت بيريهان توفيق، إلى أنه قد تقدم للتدريب عدد ١٣٧ متقدم، وتم عمل اختبارات معرفة لإجمالي ٩١ متقدم ومتقدمة للعمل كمدرب ومدربة وتبع الاختبارات للمجتازين فقط مقابلات وتم قبول ٢٦ مدرب ومدربة.

كما أوضحت أن التدريب تم تنفيذه على مرحلتين ففى الفترة من ٢٨ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر تم التدريب على المحتوى، وفى الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر تم للتدريب على المنهجية، ويليها اختبار معرفي وسيتم إعلان نتيجة الذين اجتازوا هذه المرحلة، وعلى كل مدرب تدريب ٤٥ رائد أعمال وتقديم التقارير المطلوبة ودراسة حالة ليتم اعتماده ببرنامج "أبدا وحسن مشروعك" التابع لمنظمة العمل الدولية، كما أشارت عن مسابقة "رواد دمياط"، التي من خلالها سوف يتم الدعم المالي للمشروعات جديدة.

وأشار المهندس مجدي وهبة، أن التدريب يعمل على مساندة الشباب والمشروعات الخاصة بهم ومساعدتهم فى تخطى أي مراحل للتعثر والوصول بها إلى بر الأمان، وهو ما يؤكد على أن الدولة لا تتهاون فى دعم مشاريع أبنائها لمحاربة البطالة، وخلق فرص عمل للشباب فى كافة المجالات، وتقديم الخبرة اللازمة لهم للبدء فى أول خطوات نجاح المشروع، إلى جانب الدورات التدريبية ودراسات الجدوى والمقترحات الإيجابية والحلول اللازمة لحل أي مشكلات قد تواجه هذه المشروعات.

وفى ختام الجلسة،، تم فتح باب المناقشة مع المدربين الوطنيين، حيث قامت نائب المحافظ بالرد على التساؤلات المطروحة حول الموضوعات المختلفة، خاصة مهرجان دمياط الذي من المقرر أن ينطلق في أول نوفمبر القادم.