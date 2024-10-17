محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي ضحية حادث الجلالة (صور)

قدم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدي ميرنا أشرف الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة.

وأعرب المحافظ ونائبته خلال زيارتهما لمنزل الأسرة عن خالص تعازيهما لوالدي الفقيدة كما دعا الله أن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء.

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي

رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالدى الفقيدة

كما نقل الدكتور أيمن الشهابى تعازي أبناء المحافظة، قائلًا: "الجميع فى حالة حزن على ابنتنا ميرنا وأؤكد حرص المحافظة على تقديم أى سُبل دعم ممكنة إلى الأسرة للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالد ووالدة الطالبة من خلال أحد الجمعيات الأهلية.

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي