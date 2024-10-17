الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي ضحية حادث الجلالة (صور)

محافظ دمياط يقدم
محافظ دمياط يقدم واجب العزاء

قدم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدي ميرنا أشرف الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة.

وأعرب المحافظ ونائبته خلال زيارتهما لمنزل الأسرة عن خالص تعازيهما لوالدي الفقيدة كما دعا الله أن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء.

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لاسرة الطالبة ميرنا الجنيدي
محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي

رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالدى الفقيدة

كما نقل الدكتور أيمن الشهابى تعازي أبناء المحافظة، قائلًا: "الجميع فى حالة حزن على ابنتنا ميرنا وأؤكد حرص المحافظة على تقديم أى سُبل دعم ممكنة إلى الأسرة  للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالد ووالدة الطالبة من خلال أحد الجمعيات الأهلية.

 

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لاسرة الطالبة ميرنا الجنيدي
محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ميرنا الجنيدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن الشهابي الشهابي انقلاب اتوبيس جامعة الجلالة حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعي نائب محافظ الدكتور ايمن

مواد متعلقة

محافظ دمياط يوجه بسرعة تنفيذ طريق رأس البر

جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثانية الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2024، موعد التسجيل في المرحلة الثانية بجامعة عين شمس

التعليم العالي: بدء الدراسة بـ 3 كليات جديدة في الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2024، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024 / 2025 في جميع الجامعات الحكومية

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر (فيديو وصور)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية