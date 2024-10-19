السبت 19 أكتوبر 2024
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سياسة

خبير فى الشأن الإسرائيلى يكشف خيارات أبو مازن أمام تصعيد الاحتلال

الرئيس محمود عباس،
الرئيس محمود عباس، فيتو

كشف الدكتور على الأعور، خبير الشئون الإسرائيلية خيارات الرئيس أبو مازن أمام التصعيدات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وحالات الانتهاك المستمرة من دولة الاحتلال وعدم تراجعها أمام تزايد حصيلة الضحايا من المدنيين.

 

أوراق الرئيس الفلسطيني في مواجهة الاحتلال 

 

وأشار الأعور إلى ضرورة تصرف الرئيس الفلسطيني وفق الأوراق التي يملكها على رأسها صفته كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

وشدد خبير الشئون الإسرائيلية على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل عضويتها من الفصائل الفلسطينية التي لها امتداد جماهيري في الشارع الفلسطيني وهي معروفة عند الرئيس أبو مازن.

 

أهمية المصالحة الفتحاوية للسلطة الفلسطينية

 

وأكد الأعور أهمية إعلان أبو مازن عن مصالحة فتحاوية واسعة ودعوة كل أبناء فتح ورموز وقيادات الحركة في الداخل والخارج واعلان توحيد الحركة مع تشكيل قيادة جديدة من خلال انتخابات يتم التحضير لها في الداخل والخارج امام العالم كله بعيدا عن الواسطات والمحسوبية والمشايخ والقبائل، من اجل قيادة فتحاوية منتخبة تحت قيادة أبو مازن.

 

كما لفت أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أهمية اصدار قرار رئاسي بتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية بدلا من حكومة محمد مصطفى، تقوم على إعادة اعمار قطاع غزة يكون أعضائها من التكنوقراط والفصائل الفلسطينية التي لها امتداد جماهيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

واختتم: هذه الخيارات والأوراق التي يملكها  أبو مازن ستمنحه القوة السياسية  بعد إعادة منظمة التحرير لقوتها في الشرق الأوسط، إذ وقتها سيعترف العالم كله ان منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على إدارة غزة مع باقي الأراضي الخاضعة للسلطة. 

 

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ابو مازن الرئيس أبو مازن الرئيس الفلسطيني الاحتلال غزة الضفة الغربية

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