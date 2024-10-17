الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكلف بتوفير جوانتيات وشرائح لمعمل الدم بالمركز الصحي بالحمراء وإعادة توزيع العاملين

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز صحة الحمراء، فيتو

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمركز صحي حضري الحمراء بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط للوقوف على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، رافقه خلال الجولة التفقدية أحمد ثابت رئيس حي شرق، والدكتورة ولاء إبراهيم مديرة المركز الصحي الحضري بالحمراء.

محافظ أسيوط يتفقد عيادات مركز صحي الحمراء

 تفقد محافظ أسيوط ـ خلال جولته ـ عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، ومكتب تسجيل مواليد ووفيات، وحجرة السونار، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء ومتابعة الحوامل، وعيادة أسنان، ومعمل أسنان، وعيادة الباطنة، وعيادة فحص ما قبل الزواج، والعيادة صديقة الشباب والمراهقين. 

محافظ أسيوط يوجه بتوفير جوانتيات لليد وشرائح لمعمل الدم بمركز صحي الحمراء


واستكمل أبوالنصر، جولته بتفقد معمل الدم والخدمات المقدمة من تحليل الهيموجلوبين، تحليل فصيلة الدم، وتحليل ph، وتحليل السكر، وتحليل الحمل، وغرفة التعقيم وعيادة السمعيات واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن المهام الأساسية للمركز ووجه بتوفير جوانتيات لليد وشرائح لمعمل الدم اللازمة للعمل. 


ووجه محافظ أسيوط، بحصر جميع العاملين بمركز صحي حضري الحمراء وإعادة الهيكلة والتوزيع بين الأقسام حيث تبين بالفحص من واقع سجلات العاملين بأن عدد العاملين بالمركز 185 عامل منهم 12 طبيب بشري، 35 طبيب صيدلي، و25 طبيب أسنان بما يضمن الإستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات البشرية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة وإن هناك عاملين يمثلون زيادة عن حاجة العمل في بعض الأماكن ويوجد عجز في أماكن أخرى. 

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان خلال جولة مفاجئة ( صور )

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط ليلًا، ويطلب رفع مستوى الخدمات الصحية (صور)


وأوضح المحافظ أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مضيفًا أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التطعيم الهيموجلوبين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين القطاع الصحي اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المركز الصحي الحضري بالحمراء تنظيم الاسرة خطة التنمية المستدامة رؤيه مصر ٢٠٣٠ محافظ أسيوط مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بتطوير سوق الباعة الجائلين تمهيدا لطرح الباكيات للإيجار (صور)

تحرير 185 محضرا تموينيا للمخابز خلال حملة مكبرة بأسيوط

كلية التجارة بجامعة أسيوط تعقد ندوة بعنوان: "محاربة الفساد واجب وطني"

مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يعلن وصول أجهزة المناظير "بنتاكس وهيتاشي"

جامعة أسيوط تنظم مهرجان الرياضة للأطفال (صور)

رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق ASME Assiut الفائز بالمراكز الأولى في "تحدي الروبوتات"

ضبط محطة وقود تغش البنزين بالماء في بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه بتقديم ماكينة خياطة وعجان ومفرمة لأسرتين بمعرض "مشروعك"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

منوعات

المزيد

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية