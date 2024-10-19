الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارا للطن، اليوم  السبت، في البورصات العالمية.

 

سعر القصدير اليوم  السبت 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سعر القصدير اليوم سعر طن القصدير اليوم القصدير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

خالد جاد الله: سيراميكا يجيد اللعب أمام الأهلي وأنصح لاعبي الأحمر بالتسجيل مبكرًا

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية