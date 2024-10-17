قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 12 متهما بنشر أخبار كاذبة، لمدة ٤٥ يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم كل من: م. ال، م. ط، م.ال، م. ا، ط. أ، أ. ع، إ..ع، ح. م، س. ع، ع. ف.

وجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.