الخميس 17 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بطريق الواحات

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق الواحات, فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 12  آخرون في تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بالكيلو  30 بطريق الواحات.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مدخل الحارة بطريق الواحات.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ميكروباص بالكيلو 30 مما أسفر عن حالة وفاة 12 مصابا.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

 

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مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات المرور طريق الواحات بمديرية امن الجيزة

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