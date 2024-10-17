مصرع وإصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بطريق الواحات
لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون في تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بالكيلو 30 بطريق الواحات.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مدخل الحارة بطريق الواحات.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ميكروباص بالكيلو 30 مما أسفر عن حالة وفاة 12 مصابا.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
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