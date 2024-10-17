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حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة 12 طربة حشيش في الأميرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل بتهمة حيازة 12 طربة من مخدر الحشيش في منطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغا يفيد بممارسة عاطل نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 12 طربة حشيش ومبلغ مالي.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

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