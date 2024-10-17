الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنيا خلال 24 ساعة، طالبة بسمالوط تلقي بنفسها من الدور الثالث للمدرسة.. حريق مخلفات زراعية بمغاغة.. العثور على جثة بها طعنات بالزراعي

حوادث المنيا، فيتو
حوادث المنيا، فيتو

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجموعة من الحوادث المثيرة للاهتمام، والتي ترصدها "فيتو" في هذا التقرير.

إصابة طالبة بسمالوط ألقت نفسها من الدور الثالث للمدرسة 

في حادثة مؤلمة، قامت طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في مدرسة سمالوط التجارية للبنات بمدينة سمالوط. الطالبة تُدعى "س. و."، تبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيبت بكسر مضاعف في ساقها اليمنى واشتباه في إصابتها بارتجاج.

تم نقلها على الفور إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالحادثة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للمتابعة.

العثور على جثة مجهولة الهوية في المنيا 

عثر أهالي مركز بني مزار، شمال المنيا، على جثة مجهولة الهوية ملقاة على طريق فرعي في قرية الشيخ عطا، وبها عدة طعنات.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، حيث تأكد أن الجثة بها طعنات متفرقة ناتجة عن آلة حادة.

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيقات شاملة والكشف عن هوية الضحية.

إخماد حريق بمخلفات زراعية في المنيا 

نشب حريق هائل بمخلفات زراعية بجوار مدرسة كفر مهدي الابتدائية في مركز العدوة.

 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى داخل المدرسة.

 لم تسجل أي إصابات بشرية، كما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إصابة طالبة نتيجة إلقائها نفسها العثور على جثة مجهولة الهوية في المنيا إخماد حريق بمخلفات زراعية في المنيا مستشفى بني مزار في المنيا شمال المنيا جثة مجهولة جثة مجهولة الهوية في المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

بها عدة طعنات، العثور على جثة مجهولة بزراعي المنيا

اخماد حريق بمخلفات زراعية شمال المنيا

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة وتمهيد الطرق

فحص أكثر من 25 ألف طالب لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

الصحة تعلن خروج جميع المصابين في حادث قطار المنيا

حدادًا على أرواح طلاب جامعة الجلالة، قرار عاجل من جامعة المنيا

عقب حادث قطار المنيا، إجراء عمليات فحص لحالة القضبان والتأكد من سلامتها

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 17- 10- 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية