المنيا خلال 24 ساعة، طالبة بسمالوط تلقي بنفسها من الدور الثالث للمدرسة.. حريق مخلفات زراعية بمغاغة.. العثور على جثة بها طعنات بالزراعي

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجموعة من الحوادث المثيرة للاهتمام، والتي ترصدها "فيتو" في هذا التقرير.

إصابة طالبة بسمالوط ألقت نفسها من الدور الثالث للمدرسة

في حادثة مؤلمة، قامت طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في مدرسة سمالوط التجارية للبنات بمدينة سمالوط. الطالبة تُدعى "س. و."، تبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيبت بكسر مضاعف في ساقها اليمنى واشتباه في إصابتها بارتجاج.

تم نقلها على الفور إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم إعداد محضر بالحادثة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للمتابعة.

العثور على جثة مجهولة الهوية في المنيا

عثر أهالي مركز بني مزار، شمال المنيا، على جثة مجهولة الهوية ملقاة على طريق فرعي في قرية الشيخ عطا، وبها عدة طعنات.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، حيث تأكد أن الجثة بها طعنات متفرقة ناتجة عن آلة حادة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيقات شاملة والكشف عن هوية الضحية.

إخماد حريق بمخلفات زراعية في المنيا

نشب حريق هائل بمخلفات زراعية بجوار مدرسة كفر مهدي الابتدائية في مركز العدوة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرق الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى داخل المدرسة.

لم تسجل أي إصابات بشرية، كما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.