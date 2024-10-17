قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

اتجهت دار الأزياء الشهيرة "برادا"، المعروفة بحقائب اليد الفاخرة والإكسسوارات، إلى تصميم بدلة فضاء خاصة، سيتم استخدامها في المهمة القادمة إلى القمر، في خطوة غير متوقعة.

وتعاونت "برادا"، التي تأسست في ميلانو عام 1913، مع شركة "Axiom Space" لتقديم المشورة حول تصميم البدلة الفضائية والمواد المستخدمة في تصنيعها.

قابلة للتطور والتكيف لاستخدامها في المهام

ووُصفت البدلة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم AxEMU (وحدة التنقل خارج المركبة الفضائية)، بأنها "قابلة للتطور والتكيف" لاستخدامها في المهام على سطح القمر وفي مدار الأرض المنخفض.

وأكدت "برادا" أن فريق التصميم الخاص بها قد ساهم في اختيار المواد والميزات المخصصة للبدلة، بالإضافة إلى تقنيات الخياطة التي تعزز أداء البدلة.

وتتميز البدلة المطورة بقدرتها على تحمل الظروف القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة المتجمدة في المناطق المظللة من القمر، مع تصميم يضمن مرونة عالية لحركة رواد الفضاء، سواء من الذكور أو الإناث، لمدة تصل إلى 8 ساعات على الأقل.

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استخدام البدلة في مهمة Artemis 3 التابعة لوكالة ناسا

وتشمل مزايا البدلة الفضائية الأخرى: ضغط بدلة متغير ونظام لتنقية ثاني أكسيد الكربون وحقيبة ظهر لدعم الحياة. كما تشمل طبقة خارجية بيضاء عاكسة للحرارة، بالإضافة إلى خوذة متطورة مع طلاءات مخصصة لتعزيز رؤية رواد الفضاء، وقفازات مصممة خصيصا لهم.

وأعرب لورينزو بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للتسويق ورئيس المسؤولية الاجتماعية في "برادا"، عن فخره الكبير بالنتيجة، مشيرا إلى أن هذا التعاون هو بداية فقط لشراكة طويلة الأمد مع "Axiom Space".

وأوضحت "Axiom Space" أن هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها من خبرات صناعات أخرى لتحسين تصميم بدلاتها الفضائية. وقد خضعت البدلة لاختبارات مكثفة، بما في ذلك محاكاة الجاذبية المنخفضة.

ومن المقرر أن تُستخدم البدلة في مهمة Artemis 3 التابعة لوكالة ناسا، وهي مهمة مأهولة للهبوط على القمر في سبتمبر 2026.