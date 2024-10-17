كولر يجتمع مع جهازه المعاون قبل السفر إلى الإمارات اليوم

النادي الأهلي، يعقد سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم، قبل السفر إلى الإمارات من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة ببرنامج تدريب الفريق في الإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

يستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي بعثة فريق الكرة اليوم في الإمارات حيث غادر عدلي مبكرا الي هناك من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأحمر هناك استعدادا للسوبر المحلي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الي الامارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي حيث تتوجه البعثة الي مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر عصرا الي أبوظبي.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.