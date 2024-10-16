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رياضة

بلال: الأهلي لم يُصعد مهاجم بعد عمرو جمال وتصريحاتي عن السوبر تم اجتزاؤها

أحمد بلال، فيتو
أحمد بلال، فيتو

الأهلي، أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة التعاقد مع عدد كبير من المحترفين الأجانب في الأندية سيضر الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك أندية كبيرة أصبحت تمتلك 7 محترفين من الخارج وهو رقم كبير للغاية، ونسير على درب السعودية التي تؤثر منتخبها بشكل واضح بسبب فتح القوائم للأجانب.

 

عمرو جمال أخر مهاجم تم تصعيده في الأهلي 

وقال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "المدربين أصبحوا يعتمدوا على اللاعبين الجاهزين ولا يريدون تصعيد لاعبين ناشئين أو العمل مع اللاعبين لتطويرهم، وبدأ المدرب يعتمد على السهل فقط، ولا يمنح أي لاعب من قطاع الناشئين فرصة أو يصبر عليه.. آخر مهاجم خرج من قطاع ناشئين الأهلي كان عمرو جمال من عشر سنوات تقريبًا".

عمرو جمال لاعب الأهلي السابق، فيتو

الاعتماد على الأجانب يهدد الكرة المصرية

وأضاف: "بعد تصعيد عمرو جمال لم يظهر لاعب ناشئ من الأهلي في مركز المهاجم، وتم التعاقد مع عدد كبير من المهاجمين الأجانب، والمدير الفني لا يدفع باللاعب الشاب وسط الكبار، بل يأتي بـ 7 لاعبين من القطاع مع 4 لاعبين بدلاء، ويتم إشراكهم في مباراة واحدة، ولذلك يظهرون بشكل غير جيد، مما يتسبب في رحيل بعضهم ومن ثم تألقهم في الخارج وظهورهم بشكل جيد".

 

الزمالك من أفضل فرق إفريقيا

وأكمل: "الزمالك من أفضل فرق قارة إفريقيا، وقطب من أقطاب الكرة في مصر، ولا أحد ينكر ذلك أو يقلل من الجماهيرية، قلت أن النادي الأبيض يمتلك صفقات ولو جاهزين وسيشاركوا ولو استطاع جوميز تجهيز اللاعبين سيكون الأداء نفسيا، ولكن لو كان الأداء بنفس ما ظهر به امام الشرطة الكيني فالافضل عدم السفر، وهو ما حدث بالظبط في التصريح الذي تم اجتزائه".

 

وزاد: "كرة القدم لا يمكن أن يغفل فيها المشاعر، هناك مدربين تستغل الجزء الحماسي، والمدرب يلجأ للتحفيز لأي لاعب من أجل الوصول لأفضل فورمة فنية وبدنية، وكان لي طقوس قبل المباراة، كنت أتبادل حذائي مع أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق".

 

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