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السوبر المحلي، الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم

بعثة الأهلي , فيتو
بعثة الأهلي , فيتو

النادي الأهلي، تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، حيث تتوجه البعثة إلى مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر  إلى أبوظبي. 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي. 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

 

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