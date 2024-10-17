القبض على صاحب شادر أغنام وكافيه بكعابيش تعدى على نائب رئيس حي الهرم بسلاح أبيض

ألقت قوات أمن الهرم القبض علي صاحب شادر أغنام وكافيه بشارع الأربعين بمنطقة كعابيش بالجزيرة الوسطى، متهم بالاعتداء على نائب رئيس حي الهرم محدثًا إصابته.

وكان نائب رئيس حي الهرم حرر محضر بقسم شرطة الهرم يفيد تعرضه للاعتداء من قبل المتهم أثناء قيامه بحملة مكبرة لمصادرة الإشغالات الخاصة.

محدثًا له إصابات بجروح وتم إسعافه بمستشفى الهرم.



ووصلت قوات شرطة المرافق بالتنسيق مع حي الهرم رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع بأكمله بداية من منشأة البكارى وحتى الطوابق فيصل.

وبداية الواقعة عندما شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لمصادرة الإشغالات بشارع الأربعين، بقيادة معتز مسعود نائب رئيس حي الهرم، وأثناء قيام الحي برفع الإشغالات من أمام أحد الكافيهات التي تعيق حركة المرور والمارة، اعترض صاحبها على مصادرتها ورفعها من مكانها، فنشبت مشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن قيام صاحب الكافيه بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض على ناب رئيس الحي وإصابته في رأسه لتتمكن باقي الحملة من الفصل بينهما ونقل نائب رئيس حي الهرم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفور علم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالواقعة شدد على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ووجه بشن حملة أخرى مكبرة تحت حراسة المرافق وقوة كبيرة من الشرطة.



وعلى الفور شكلت الحملة المكبرة، وتمكنت من رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع بأكمله، ورفع إشغالات الكافيه وتم القبض على المتهم، وإحالته لقسم شرطة الهرم.