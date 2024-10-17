الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب شادر أغنام وكافيه بكعابيش تعدى على نائب رئيس حي الهرم بسلاح أبيض

ضبط متهم بالاعتداء
ضبط متهم بالاعتداء علي نائب رئيس حي الهرم، فيتو

ألقت قوات أمن الهرم القبض علي صاحب شادر أغنام وكافيه بشارع الأربعين بمنطقة كعابيش بالجزيرة الوسطى، متهم بالاعتداء على نائب رئيس حي الهرم محدثًا إصابته.

وكان نائب رئيس حي الهرم حرر محضر بقسم شرطة الهرم يفيد تعرضه للاعتداء من قبل المتهم  أثناء قيامه بحملة مكبرة  لمصادرة الإشغالات الخاصة.

 

محدثًا له إصابات بجروح وتم إسعافه بمستشفى الهرم.

 
ووصلت قوات شرطة المرافق بالتنسيق مع حي الهرم  رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع بأكمله بداية من منشأة البكارى وحتى الطوابق فيصل.

وبداية الواقعة عندما شن  حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لمصادرة الإشغالات بشارع الأربعين، بقيادة معتز مسعود نائب رئيس حي الهرم، وأثناء قيام الحي برفع الإشغالات من أمام أحد الكافيهات التي تعيق حركة المرور والمارة، اعترض صاحبها على مصادرتها ورفعها من مكانها، فنشبت مشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن قيام صاحب الكافيه بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض على ناب رئيس الحي وإصابته في رأسه لتتمكن باقي الحملة من الفصل بينهما ونقل نائب رئيس حي الهرم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفور علم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالواقعة شدد على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ووجه بشن حملة أخرى مكبرة تحت حراسة المرافق وقوة كبيرة من الشرطة.


وعلى الفور شكلت الحملة المكبرة، وتمكنت من رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع بأكمله، ورفع إشغالات الكافيه وتم القبض على المتهم، وإحالته لقسم شرطة الهرم.

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية

القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قوات أمن الهرم القبض علي صاحب شادر أغنام كعابيش بالجزيرة

مواد متعلقة

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بنزلة الرماية

القبض على سائق قلاب صدم شخصين في الجيزة

ماذا حدث بواقعة سرقة 1179 تابلت من وزارة التربية والتعليم؟ (إنفوجراف)

فني تكييف في دعوى نشوز ضد زوجته: عايزة دهب وملابس برندات زي بنت خالتها ولما رفضت سابت البيت

ضبط مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالطرق الصحراوية

إعادة تسيير الحركة المرورية بطريق غرب المطار بعد انقلاب سيارة نقل

ماذا حدث في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا (إنفوجراف)

أنيق لكن بخيل علينا، سيدة تلاحق زوجها بدروس أولاده أونلاين وفاتورة النت

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية