طريقة عمل سيرب النعناع، استخدميه في عمل الحلوى والعصائر

سيرب النعناع من المكونات الشهيرة التي لها مذاق مميز ونكهة لا تقاوم ويستخدم في عمل الحلوى والعصائر المختلفة وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل سيرب النعناع، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار مرتفعة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سيرب النعناع.

مكونات عمل سيرب النعناع:

كوب من أوراق النعناع الطازج

كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور

طريقة عمل سيرب النعناع:

اغسلي أوراق النعناع جيدًا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب.

اتركي الأوراق لتجف تمامًا أو جففيها بمنشفة ورقية.

في قدر متوسط الحجم، اخلطي الماء والسكر وضعي القدر على نار متوسطة.

استمري في التحريك حتى يذوب السكر تمامًا ويبدأ الخليط في الغليان.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح القطر سميكًا قليلًا.

أضيفي أوراق النعناع الطازجة إلى القطر وقلبي.

اتركي الخليط يغلي لمدة 2-3 دقائق.

أضيفي عصير الليمون وقشر الليمون المبشور إلى الخليط وقلبي جيدا.

ارفعي القدر عن النار واتركي الخليط ليبرد تماما.

بعد أن يبرد الخليط صفيه باستخدام مصفاة للتخلص من أوراق النعناع المتبقية.

صبي صوص النعناع في زجاجة نظيفة محكمة الإغلاق واحفظيها في الثلاجة، لحين الاستخدام.

طريقة عمل سيرب النعناع

فوائد النعناع

والنعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد النعناع:-

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوي المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوي عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

يساعد في تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد في مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد في تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.