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رياضة

عمر سيد معوض: أمامي تحديات صعبة في الدوري الإسباني

عمر سيد معوض، فيتو
عمر سيد معوض، فيتو

أعرب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي الشاب، عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى نادي ريال بيتيس الإسباني.

وأكد معوض خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، أنه يشكر الله على ما تحقق له، مشيدًا بدعم النادي الأهلي له ولجميع من وقفوا بجانبه في رحلته.

وأشار معوض إلى أن مسيرته شهدت بعض التحديات، خاصة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما تسبب في إحباطه لفترة.

وأوضح أنه تجاوز تلك المرحلة الصعبة واعتبر أن ما حدث له هو خير من الله، مضيفًا: "كنت ألعب في أكبر نادي في إفريقيا، والذي علمني الكثير".

وأضاف معوض أنه سينضم إلى فريق الشباب في ريال بيتيس، متعهدًا ببذل كل جهده للظهور بشكل جيد مع الفريق الأول.وأعرب لاعب الأهلي الشاب عن رغبته في الانتقال إلى فريق أكبر في المستقبل.

كما وجه معوض تحية خاصة لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي كان له دور كبير في تسهيل انضمامه للنادي الإسباني.

 

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