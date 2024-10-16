رمضان السيد: احتراف عمر سيد معوض في ريال بيتيس خطوة هامة في مستقبله

كشف رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن احتراف عمر سيد معوض ضمن صفوف فريق ريال بيتيس خطوة هامة في مستقبله، وفرصة عليه التمسك بها.

وأوضح رمضان السيد، أن عمر سيد معوض يمتلك إمكانيات كبيرة وحصوله على فرصة للاحتراف أمر طبيعي، والانضباط والالتزام هما سر نجاح التجربة.

عمر سيد معوض ينضم لريال بيتيس

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي انتقال عمر سيد معوض لاعب فريق 2006 بالنادي إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، بصفة نهائية دون الكشف عن أي من التفاصيل المادية للصفقة.

وجاء بيان الأحمر كالتالي: “وافق الأهلي على بيع عمر سيد معوض لاعب مواليد 2006 إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، وسوف يحصل الأهلي على العديد من المزايا المالية وفق العقد المبرم”.

واقترب عمر سيد معوض من العودة إلى الملاعب من جديد بعد أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الموسم الماضي عندما كان قريبًا من التوقيع لنادي بيتيس بعد قضائه فترة معايشة رفقة الفريق قبل أن توقفه الإصابة عن الانتقال إلى النادي الإسباني حينها.