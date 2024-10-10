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رياضة

حسام باولو يقود منتخب الشاطئية في بطولة إفريقيا

منتخب الشاطئية، فيتو
منتخب الشاطئية، فيتو

 اختار مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الحالي.

 

15 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الإفريقية 

 وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدي.
واللاعبون هم: مصطفى أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى علي صاصا، هيثم عاطف، حسام باولو، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبي لوحه، أحمد سليمان. ايشا، إسماعيل بهجت، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتي.


وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب، غانا وتنزانيا.

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