فني تكييف في دعوى نشوز ضد زوجته: عايزة دهب وملابس برندات زي بنت خالتها ولما رفضت سابت البيت
رفع فني تكييف دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة زنانيري بالقاهرة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ومعايرته بفقره لأنه لا يستطيع شراء ذهب وملابس غالية الثمن لها كباقي أبناء خالتها.
وقال أمام قاضي الأسرة: "زوجتي تخلت عني وعن وأولادي، وهجرت منزل الزوجية بعد عام ونصف من الزواج، وتركت طفل رضيع برفقة شقيقتي".
وتابع الزوج:" زوجتي لم تكتف بذلك بل فوجئت بها، تطالبني بتطليقها للضرر والحصول على قائمة المنقولات الزوجية بـ ٢٥٠ ألف جنيه، بدون سبب واضح وبحجة أنها اكتشفت بعد عام ونصف من الزواج أنها لم تحبني لأني لم أستطع توفير طلباتها وهي شراء ذهب وملابس غالية الثمن كأبناء خالتها، وذلك لأن هذا لا يتناسب مع داخلي الشهري من عملي كفني تكييف وعايرتني بفقري".
وتابع: "عندما اعترضت وتصديت لتصرفاتها عادت لتطالب بحقها في الحضانة - رغم تقديم كافة الأدلة علي رفضها رعاية طفلنا وتركها المسئولية طوال شهور لشقيقتي، بخلاف ملاحقتها لي بـ دعاوى حبس، ورفضت كل الحلول الودية لتعود لمسكنها للعيش سويا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.