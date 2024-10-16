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حوادث

فني تكييف في دعوى نشوز ضد زوجته: عايزة دهب وملابس برندات زي بنت خالتها ولما رفضت سابت البيت

محكمة
محكمة

رفع فني تكييف دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة زنانيري بالقاهرة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ومعايرته بفقره لأنه لا يستطيع شراء ذهب وملابس غالية الثمن لها كباقي أبناء خالتها.

وقال أمام قاضي الأسرة: "زوجتي تخلت عني وعن وأولادي، وهجرت منزل الزوجية بعد  عام  ونصف من الزواج، وتركت طفل رضيع  برفقة شقيقتي".

وتابع الزوج:" زوجتي لم تكتف بذلك بل فوجئت بها، تطالبني بتطليقها للضرر والحصول على قائمة المنقولات الزوجية بـ ٢٥٠ ألف جنيه،  بدون سبب واضح وبحجة أنها اكتشفت بعد عام ونصف من الزواج أنها لم تحبني لأني لم أستطع توفير  طلباتها وهي شراء ذهب وملابس غالية الثمن كأبناء خالتها، وذلك لأن هذا لا يتناسب مع داخلي الشهري من عملي كفني تكييف وعايرتني بفقري".

وتابع: "عندما اعترضت وتصديت لتصرفاتها عادت لتطالب بحقها في الحضانة - رغم تقديم كافة الأدلة علي رفضها رعاية طفلنا وتركها المسئولية طوال شهور لشقيقتي، بخلاف ملاحقتها لي بـ  دعاوى حبس، ورفضت كل الحلول الودية لتعود لمسكنها للعيش سويا".

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