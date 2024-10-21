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تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

اسعار البطاطين شتاء
اسعار البطاطين شتاء 2024

مع اقتراب فصل الشتاء، يشهد سوق جامع البنات بالعتبة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تتوفر عروض مغرية على أسعار البطاطين تصل إلى 45% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في ظل استعداد العائلات لموسم البرد، بالإضافة إلى تجهيزات العرائس.

وأجرت "فيتو" جولة داخل السوق مع عماد مدكور، احد البائعين داخل سوق جامع البنات، واخبرنا عماد في جولة داخل احد اكبر مراكز البيع بالسوق عن العروض التي يجهزها المركز للزبائن.

يتراوح سعر البطانية النانو حفر ليزر بين 400 و500 جنيه، وذلك حسب الحجم والخامة. أما البطانية ذات الطبقتين، فيبدأ سعرها من 900 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، بينما البطانية ذات الطبقتين بوزن 10 كيلو، يبلغ سعرها 1100 جنيه بدلًا من 1400 أو 1500 جنيه.

 

وفيما يتعلق باللحاف، يتوفر لحاف للأطفال بأسعار تبدأ من 400 جنيه، كما يوجد عرض خاص على طقمين لحاف أطفال، يتضمن طقمين من اللحاف واثنين من اكياس الوسائد و2 كيس مخدة والرسمه علي اللحاف دابل فيس، ويتكون من طبقة خارجية من الفايبر وطبقة داخلية من القطن واجمالي السعر يكون 850 جنية بالاضافة الي العديد من العروض والجولة الكاملة في فيديو التقرير.

تعتبر هذه العروض فرصة مثالية للمواطنين لتأمين احتياجاتهم من البطاطين واللحاف بأسعار تنافسية، مما يعكس اهتمام السوق بتلبية احتياجات الزبائن في موسم الشتاء.

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