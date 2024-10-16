وصول بعثة المغرب وتنزانيا للكرة الشاطئية للقاهرة

الكرة الشاطئية، وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب المغرب إلى الغردقة، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مصر.

وصول منتخب تنزانيا وتحركهم من مطار القاهرة الي الغردقة



كما وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البعثة الرسمية لمنتخب تنزانيا إلى القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

وأقيم أمس الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي ١٩ و٢٦ أكتوبر الجاري، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.



حضر الاجتماع تيمور توفيق مدير البطولة عن الكاف، وكافة إدارة ولجان الاتحاد الأفريقي المسئولة عن البطولة.