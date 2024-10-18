الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عقارات

شقق الإسكان الاجتماعي 2024، شروط الحجز والتقديم

شقق الإسكان
شقق الإسكان

شقق الإسكان الاجتماعي 2024، أيام قليلة وتطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدن الجديدة.

 يضم الطرح نحو 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح المنتظر بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل وتقدم الوزارة دعما نقديا يصل لـ 60 ألف جنيه بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.

شروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي 

كما حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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