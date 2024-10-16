بعد حادث أتوبيس طريق الجلالة، تحرك عاجل من رئيس الجامعة تجاه الطلاب (فيديو)

حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة: إن هناك تحرك سريع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء مستشفى ميداني داخل الجامعة، وتجهيز حي سكني راق خلال الفترة المقبلة

توفير أسرة إضافية داخل جامعة الجلالة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سيتم إضافة ما لا يقل عن 2500 سرير داخل بالحي السكني الراق بالجامعة.

بناء حي سكني لطلاب جامعة الجلالة

ولفت إلى أنه سيتم زيادة 3000 سرير في أغسطس 2025 من خلال حي سكني جديد عبر أحد المطورين العقاريين.

رد فعل سريع من القوات المسلحة

وواصل: رد الفعل السريع بعد حادث أتوبيس الطلاب يؤكد أنه سيتم إنجاز المستشفى الميداني والطوارئ وزيادة عدد الأسرة في وقت قياسي، إلى جانب زيادة سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.