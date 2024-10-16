رئيس جامعة الجلالة يفجر مفاجأة بشأن حادث الأتوبيس(فيديو)

حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة:"نعتبر أبنائنا الطلاب الذي راحوا ضحية حادث الأتوبيس شهداء علم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

عدد طلاب جامعة الجلالة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"لدينا 12 ألف طالب بجامعة الجلالة، ومتوفر لهم حاليا 4700 سرير داخل سكن الطلاب، وفي البداية كان العدد 700 سرير فقط".



سكن طلاب جامعة الجلالة

ولفت:"داخل جامعة الجلال هناك 1700 طالب ساكنين، وتعاقدنا مع أحد المنتجعات الذي يبعد 3 دقائق عن الجامعة ويوفر 300 سرير لطلابنا، وباقي عدد الطلاب يعيشون في منتجعات سياحية أخرى بالعين السخنة على بعد 25 دقيقة من مقر الجامعة، واَخرين يأتون من منازلهم يوميا".

