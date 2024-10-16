طلب إحاطة للحكومة بسبب توقف التصدير للمصانع الغذائية فى أكتوبر

تقدم النائب المهندس باسم حجازى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ونواب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن توقف وزارة الصحة عن سحب العينات الدورية من مصانع المواد الغذائية، ومن ثم توقف التصدير عن شهر أكتوبر الحالى.

دعم الاستثمار والمستثمرين

وأضاف النائب فى طلب الإحاطة أن الفريق كامل الوزير كان قد أصدر قرارا رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة من ٩ جهات حكومية للمرور على المصانع تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية، ومنع مرور أى جهة منفردة بالمرور على المصانع، والهدف من القرار دعم الاستثمار والمستثمرين وليس وقف التصدير وترجمة القرارات بصورة خاطئة، حيث توقفت مديريات الصحة بالمحافظات من سحب العينات الدورية من المصانع بحجة أنه لابد من تشكيل لجنة من ٩ جهات للمرور ومن ثم سحب العينات الشهرية،مايضرب الاستثمار فى مقتل ويعيق العمل ويمنع دخول النقد الأجنبي.

مديريات الصحة بالمحافظات

وأشار "حجازى أن أصحاب المصانع الآن حيارى بين مديريات الصحة بالمحافظات وفروع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلة وسحب العينات الدورية ولم يصلوا إلى حل، ففى دمياط وكفرالشيخ على سبيل المثال لم تصدر شهادات تحت الإشراف الصحي عن شهر أكتوبر.

وطالب النائب رئيس الوزراء ونوابه، إصدار قرار بسحب العينات الدورية للمصانع الغذائية وغيرها لإجراء التحاليل اللازمة لعودة التصدير.