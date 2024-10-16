ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطلين بأسيوط لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة أسيوط.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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