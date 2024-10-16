سيناريوهات تأهل تونس من بوابة مدغشقر في تصفيات أمم أفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا ، تأجل حسم هوية المتأهلين إلى كأس أمم أفريقيا 2025 من مجموعة منتخب تونس إلى الجولتين الخامسة والسادسة بعد تعادل نسور قرطاج وجزر القمر.



سيناريوهات تأهل تونس

ويمتلك منتخب تونس سيناريوهات للتأهل من الجولة الخامسة بالتصفيات كالتالي:



السيناريو الأول: فوز منتخب تونس على مدغشقر في لقاء الجولة الخامسة يمنح تونس بطاقة التأهل رسميًّا.

السيناريو الثاني: تعادل منتخب تونس أمام مدغشقر مع فوز جزر القمر على جامبيا.

وتعادل منتخب تونس، مع جزر القمر 1-1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب عام 2025.

افتتح التسجيل لمنتخب جزر القمر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 49 ثم تمكن مدافع "نسور قرطاج"، ياسين مرياح من تعديل النتيجة في الدقيقة 68.

وفاز المنتخب الجامبي على ضيفه منتخب مدغشقر بهدف نظيف ليشعل صراع التأهل في هذه المجموعة.

وحافظ نسور قرطاج على صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة، ليكونوا متقدمين بفارق نقطة واحدة عن جزر القمر الذي يحتل المركز الثاني (6 نقاط)، بينما جاء منتخب جامبيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومدغشقر في المركز الرابع بنقطتين.

ترتيب المجموعة الأولى

1- تونس 7 نقاط.

2- جزر القمر 6 نقاط.

3- جامبيا 5 نقاط.

4- مدغشقر نقطتين.

جدير بالذكر أن تسعة منتخبات ضمنت التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، وهي: مصر، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، السنغال، أنجولا، أوغندا، إضافة إلى المغرب البلد المستضيف.