منتخب تونس يتعادل مع جزر القمر خارج الديار في تصفيات أمم إفريقيا

تعادل منتخب تونس مع مضيفه منتخب جزر القمر، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

افتتح جزر القمر التسجيل عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 49 فيما تعادل لمنتخب تونس اللاعب ياسين مرياح في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة وصل رصيد منتخب تونس عند 7 نقاط من انتصارين، وتعادل وهزيمة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بالتصفيات القارية.

فيما وصل رصيد جزر القمر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، جمعهم من الفوز بمباراة واحدة على تونس و3 تعادلات أمام مدغشقر وجامبيا وتونس.

تشكيل تونس أمام جزر القمر

في حراسة المرمى: أمان الله مميش.

في خط الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- أمين بن حميدة.

في خط الوسط: حنبعل مجبري- يوسف المساكني- عيسى العيدوني.

في خط الهجوم: حمزة رفيعة- إلياس سخيري- سيف الجزيري.



القناة الناقلة لمباراة جزر القمر وتونس

أذيعت مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس 3.



وكان منتخب جزر القمر حقق الفوز على حساب تونس في مباراة الجولة الثالثة بهدف وحيد على أرضية استاد رادس.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.