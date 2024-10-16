الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ترتيب مجموعات تصفيات
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تصفيات أمم أفريقيا، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا 1-0.

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 

بوروندي 0-2 بوركينا فاسو 

كينيا 0-1 الكاميرون 

جامبيا 1-0 مدغشقر 

ليبيريا 1-2 غينيا الاستوائية  

زيمبابوي 3-1 نامبيا 

توجو 0-1 الجزائر 

إسواتيني 0-3 موزمبيق 

جنوب السودان 1-2 أوغندا 

مالاوي 0-1 السنغال

تشاد 0-1 زامبيا 

ليسوتو 0-2 الجابون 

تنزانيا 0-2 الكونغو الديمقراطية 

رواندا 2-1 بنين 

موريتانيا 0-1 مصر 

بوتسوانا 1-0 الرأس الأخضر 

النيجر 0-1 أنجولا 

سيراليون 1-0 كوت ديفوار 

غينيا بيساو 0-0 مالي 

الكونغو 1-1 جنوب أفريقيا 

جمهورية أفريقيا الوسطى 0-4 المغرب 

ليبيا ضد نيجيريا “ألغيت”

إثيوبيا 0-3 غينيا 

جزر القمر 1-1 تونس 

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس  7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا  5 نقاط.
4- مدغشقر  نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب  12 نقطة.
2- الجابون  7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى  3 نقاط.
4- ليسوتو  نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا  6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا  7 نقاط.
2- بنين  6 نقاط.
3- رواندا  5 نقاط.
4-ليبيا  نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر  12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو  نقطتين
4- ليبيريا  نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا  12 نقطة.
2- السودان  7 نقاط.
3- غانا  نقطتين.
4- النيجر  نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.
2- زامبيا  7 نقاط.
3- سيراليون  4 نقاط.
4- تشاد  نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو  12 نقطة.
2- غينيا  6 نقاط.
3- تنزانيا 4 نقاط.
4- إثيوبيا  نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق  8 نقاط.
2- مالي  8 نقاط.
3- غينيا بيساو  4 نقاط.
4- إسواتيني  نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.
2- زيمبابوي  8 نقاط.
3- كينيا  4 نقاط.
4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا  10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا  8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو  10 نقاط.
2- السنغال  10 نقاط.
3- بوروندي برصيد 3 نقاط.
4- مالاوي بدون رصيد.

بلال: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر

4 مباريات "كلين شيت"، رقم فريد لمنتخب مصر بتصفيات أمم إفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصفيات أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر موريتانيا أمم إفريقيا

مواد متعلقة

منتخب تونس يتعادل مع جزر القمر خارج الديار في تصفيات أمم إفريقيا

شاهد، ماذا فعل التوأم في الملعب بعد الفوز على موريتانيا؟

تصفيات أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا تتعادل مع الكونغو

تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تنعش فرصها في التأهل بالفوز على تشاد

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية