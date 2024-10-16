وزير الإسكان يتابع مع "CSCEC" الصينية موقف مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية والعلمين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، وتشانغ ويتساى، رئيس مجلس إدارة فرع المجموعة بمصر، ووانج تشى، مدير عام الفرع المصرى، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى شركة انكوم.



واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالمبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، معبرًا عن اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون المشترك مع دولة الصين، وتطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة، حيث نقل اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المباشرة للمشروعات التى تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، فى مصر.



وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعى "أبراج الداون تاون"، وبحيرات العلمين "كريستال لاجون"، بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل العقبات حتى الانتهاء منها في المواعيد المحددة، ولذا سيتم عقد اجتماع اسبوع برئاسة الوزير مع المبعوث الخاص ومسئولى شركة "CSCEC"، وشركة انكوم، والاستشاري، لدفع معدلات العمل.



وعبر الوزير عن تقديره لاهتمام مجموعة "CSCEC" الصينية، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإرسالها مبعوثا خاصًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب سواءً الدعم المالي أو الفنى لتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، للانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددة.



ودعا المهندس شريف الشربيني، مجموعة "CSCEC" الصينية، للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى، والمعرض المصاحب له، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، مؤكدًا أننا نرحب بمشاركة جميع الشركات الصينية، والمستثمرين الصينيين، حيث يعد المنتدى فرصة كبيرة لعرض المشروعات المشتركة، وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون المشترك.



ومن جانبه، تقدم ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، بالشكر لوزير الإسكان على هذا اللقاء، وعبر عن امتنان الشركة للدعم الذى تقدمه لها وزارة الإسكان لدفع معدلات العمل بمختلف المشروعات، قائلًا: "إنه لشرف عظيم لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة فى الدولة المصرية".



وأكد المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن الحكومة الصينية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس المجموعة عقد عدة اجتماعات لدفع معدلات العمل بمشروعات فرعها بمصر، بجانب تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات من كبار المسؤولين بالمجموعة، كما أن المجموعة عينته للإقامة بمصر والمتابعة الحثيثة للمشروعات حتى يتم الانتهاء من تنفيذها.



وأوضح السيد/ ها شياو بينغ، أن رئيس مجموعة "CSCEC" الصينية، سيصل إلى مصر بنهاية الشهر الحالى لتفقد موقف تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معبرًا عن أمله فى ثقة الجانب المصري بأن الشركة ستنهى المشروعات فى المواعيد المحددة وبأفضل صورة تليق بالدولة المصرية.