تعاونيات الإسكان تعقد اليوم مزاد علني لبيع عدد من الوحدات الإدارية والتجارية

تعقد هيئة تعاونيات البناء والإسكان، جلسة للبيع بالمزاد العلني، لعدد من الوحدات الإدارية والمحلات تجارية بمشروعاتها بمدينة دمياط والمنصورة.

وتعقد جلسة مزاد وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمحلات تجارية والجراجات بمشروع أبراج المنصورة، وأيضا عدد من المحلات التجارية بمشروع لؤلؤة دمياط.

وأشارت الهيئة إلى منح تسهيلات في السداد حتى ٥ سنوات.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن.

وننشر خريطة طرح شقق الإسكان المتميز كالتالي:

دمياط الجديدة:

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².



المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.



العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².



وقررت الوزارة غلق باب التقديم على ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة يوم 28 أكتوبر الجاري، والشقق بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتفاصيل ومساحات الشقق كالتالي:

- 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2).

-137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2).

-878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

-5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).

- 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2).

-240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2).

-8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2).

-114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

