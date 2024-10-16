شعبة التطوير العقاري تناقش دعم ملف الاستثمار بدمياط الجديدة

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة اجتماع مع أعضاء شعبة التطوير العقاري وتطوير المشروعات العقارية بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور محمد العرابي وأعضاء الشعبة.



وأكد أن القطاع العقاري من أهم القطاعات المحورية فى الأقتصاد المصرى لما يحققه من أهداف تنموية واقتصادية وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الداعم الأول لقطاع الاستثمار العقاري في ظل توجيهات الدولة المصرية.



وناقش الاجتماع دعم القطاع العقاري والاستثماري والتنموي وأعمال التطوير في كافة المحاور بمدينة دمياط الجديدة والحرص الدائم على المتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري وتذليل أي معوقات تواجه المطورين بمدينة دمياط الجديدة كأولى المدن في الآونة الأخيرة جاذبة للاستثمار وذات قوة جذب تنافسية لطلبات الشراء والانتفاع في كافة المحاور العقارية.



وقد تم عرض بعض المشكلات وعلى رأسها زيادة قيد الارتفاع وتوحيدها فى بعض المناطق بالمدينة والاستفسارات عن آخر المستجدات والقرارات الخاصة بطرح الأراضي بالمدينة وأنظمة الإتاحة الحالية للأجانب علاوة على استيضاح بعض المطالب من شأنها تسريع وتيرة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء لتسهيل الإجراءات على الجميع.



وأكد رئيس الجهاز أنه جار استكمال التنسيقات الخاصة بمراجعة قيد الأرتفاع بالمدينة، ومن جانبه أكد رئيس الجهاز على تذليل كافة العقبات بقانون التصالح باعتباره هدف دولة للقضاء على المخالفات ووضع حد شامل للمخالفات البنائية السابقة وأكد ضرورة توجيه المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح طبقًا للتوقيتات المعلنة لاستقبال طلبات التصالح وسرعة نهوها من اللجان المختصة.

هذا وقد طلب الحضور عقد اجتماع دوري مع أعضاء شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية لتعزيز التعاون وتذليل العقبات ودفع معدلات التنمية ورحب بها رئيس الجهاز باعتبارهم اتحادهم ممثل عن محافظة دمياط ويهدف إلى تحقيق تنمية وطالبهم بتحقيق نتائج وتيسيرات في التنفيذ والسداد تلبي طموح المواطنين في معرض التطوير العقاري القادم بمدينة دمياط الجديدة مطلع شهر نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان دمياط.