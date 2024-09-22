الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

هل توجد علاقة بمرض الكوليرا وإصابات أسوان؟ المحافظ يكشف الحقيقة (فيديو)

محافظ أسوان يتناول
محافظ أسوان يتناول مياه الشرب، فيتو

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان: إن هناك 150 مواطنا يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن بعد إصابتهم بنزلات معوية، وتم مراجعة بروتوكول العلاج بواسطة استشاريين من القاهرة.

عدد مصابي محافظة أسوان بالمستشفيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": قمنا بالمرور على منازل المصابين وعددهم 350 منزلا، بالمناطق التي شهدت إصابات بالنزلات المعوية، واكتشفنا أن هناك مصابا أو إثنين من بين الأسرة المكونة من 8 أشخاص.

هل ضرب أسوان مرضا وبائيا؟

وأكد: أن المرض المكتشف في أسوان غير معدي وليس وبائيا، وفرق الطب الوقائي أخذت عينات من المصابين ومحطات المياه والأكل ومحال العصائر ومصانع الثلج والمقاهي ومسح شامل للمحافظة لتحديد سبب النزلات المعوية.
 موعد ظهور نتائج عينات أسوان

وتابع: جميع العينات التي تم سحبها يتم تحليلها وخلال 24 الي 48 ساعة ستظهر النتائج وإعلان أسباب إصابة النزلات المعوية.

 

تحليل مياه شرب أسوان وقصة ظهور الكوليرا

وأكد: أنه تبين سلامة مياه الشرب من أي تلوث بعد تحليل العينات من محطات المياه بالمحافظة، ويتم حاليا مراجعة شبكات المياه وتحليل المياه داخل المنازل، وكل الإصابات بالمحافظة لا علاقة لها بمرض الكوليرا.
 

هل مستشفيات أسوان تمتلئ بالمرضى المصابين بنزلات معوية؟ الصحة تجيب

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وتابع:"استحالة نخبي أي مرض ولو فيه كوليرا كنا قلنا ومنظمة الصحة العالمية كانت أعلنت ذلك أيضا". 
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