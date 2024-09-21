السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

مصابي محافظة أسوان،
مصابي محافظة أسوان، فيتو

علق اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيادة الإصابات المجهولة بين المواطنين في المحافظة، قائلًا: "الإصابات بدأت بالتحديد في منطقتين بأسوان بعد المولد النبوي الشريف، بسبب تناول بعض الأطعمة والمشروبات بعضها قد يحتوي على تلوث وخلافه".

 

نزلات معوية شديدة تضرب مواطني أسوان

 
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة"ten": أن الإصابات لا تخرج عن كونها نزلات معوية شديدة، وهذا الأمر وارد في فصل الصيف، خاصة في المناطق الحارة مثل أسوان.

توجيهات رئيس الوزراء بشأن مصابي أسوان

ولفت إلي أن هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بالدفع بفرق فنية إلى محافظة أسوان، ومواجهة هذه الازمة على  عدة محار من خلال: مراجعة كافة المستشفيات، والأمراض الوبائية، وإرسال  مجموعات عمل إلى المنازل لتقصي الحقائق.

 

حقيقة تلوث مياه أسوان


وأشار إلى أن هناك شائعات حول تلوث محطات المياه في أسوان،  لذلك تم إجراء تحليل لـ103 محطة، ولم يتبين حدوث أي تلوث في المياه، ليس هذا فقط بل تم إجراء مرور مكثف على المطاعم، وتم إعدام طن من الأطعمة الغير صالحة، مؤكدًا أن أسوان بخير، ونستعد لموسم سياحي خلال الفترة المقبلة. 
 

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هل هناك إصابات كوليرا في أسوان؟

وأضاف أن هناك الكثير من المؤسسات الدولية، ولا يمكن أن يحدث إصابات بالكوليرا وخلافة، ولا تتحدث هذه المنظمات عن هذا الأمر، نافيا ما يتردد بشأن انتشار الكوليرا في أسوان.

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