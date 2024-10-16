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رياضة

بلال: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر

محمود صابر لاعب منتخب
محمود صابر لاعب منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حقق المطلوب بالفوز أمام موريتانيا والصعود لأمم إفريقيا، مشيرا إلى أن منح اللاعبين الشباب الفرصة أمر جيد.

 

أسامة فيصل مشروع مهاجم كبير

قال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين مميزين ظهروا بشكل جيد، وأسامة فيصل مشروع مهاجم مميز وكذلك محمود صابر لاعب الوسط، الكواليتي بالطبع يختلف عن السابق، فهناك نجوم مثل محمد شوقي وحسني عبد ربه وأحمد فتحي على سبيل المثال، المدربين كانوا يهتمون بالتفاصيل وتجهيز اللاعبين منذ الصغر".

أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر، فيتو

محمود صابر إمكانياته كبيرة

وأشار إلى أن محمود صابر من أفضل اللاعبين في مركز 8 داخل الدوري المصري، ويمتلك إمكانيات تؤهله للعب في أفضل الأندية والاحتراف خارجيا، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل كان من الممكن تركه يحترف في أوروبا، بعدما ضم إيجولا ورمضان صبحي ويوجد عبد الرحمن مجدي ومصطفى فتحي في الناحية الأخرى.

محمود صابر لاعب منتخب مصر، فيتو

حسام حسن مقتنع بكوكا

وأوضح: "حسام حسن لديه قناعة بـ كوكا، ولكن بالنسبة لمدربين آخرين قد لا ينضم للمنتخب بسبب عدم المشاركة أساسيا، وفكرة وجود لاعب غير جاهز فنيًا لن تستمر، الأمور أصبحت مختلفة الآن ويكون هناك نقد لاذع لأي مدرب، كل لاعب حاليًّا يحتاج للظهور بشكل قوي من أجل التواجد مع منتخب مصر".

 

حسين الشحات خارج منتخب مصر

وزاد: "المدرب الذي لا يكابر اعتبره ناجح، هناك لاعبين لا تستمر بنفس المستوى ويتم استبعادهم هذا أمر طبيعي، كما ان الدوري المصري أصبح من الصعب وجود لاعبين فيه سوبر ستارز، حسين الشحات من أفضل اللاعبين المؤثرين في الأهلي ولا يتواجد في منتخب مصر".

وأتم: "الأهم هل يستمر حسام حسن في الدفع باللاعبين الشباب عندما يواجه منتخبات قوية، وحتى الآن لم يواجه منتخبًا قويًّا، لكنه حتى الآن حقق نتائج طيبة، ونجح في الوصول لأمم إفريقيا.

 

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