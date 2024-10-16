للمرأة بعد الخمسين، كيفية العناية بالبشرة من الطبيعة

العناية بالبشرة من الطبيعة، للمرأة بعد الخمسين، مع التقدم في العمر، تمر البشرة بتغيرات كبيرة تتطلب روتينًا خاصًّا للحفاظ على نضارتها وصحتها.



النساء بعد سن الخمسين قد يواجهن جفافًا، فقدانًا للمرونة، وظهور التجاعيد والبقع العمرية نتيجة التغيرات الهرمونية والتعرض الطويل للعوامل البيئية مثل الشمس والتلوث.

لذلك، اللجوء إلى العناية بالبشرة بطرق طبيعية يعد خيارًا مثاليًا للنساء في هذه المرحلة العمرية.



خطوات العناية بالبشرة بعد الخمسين

عناية للبشرة بعد الخمسين

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة بعد سن الخمسين تتطلب الاهتمام بالترطيب والتغذية الصحيحة، سواء من خلال المكونات الطبيعية المستخدمة خارجيًا أو من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.



وأضافت أن الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة لا تعمل فقط على تحسين مظهر الجلد، بل تساهم أيضًا في تعزيز صحته العامة وحمايته من العوامل البيئية والشيخوخة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. الترطيب من خلال الزيوت الطبيعية

أحد أهم التحديات التي تواجهها البشرة بعد الخمسين هو الجفاف، إذ تنخفض قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الأرجان تعتبر خيارات ممتازة للترطيب. هذه الزيوت تحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تعزز صحة الجلد وتمنحه ترطيبًا عميقًا.

يمكن استخدام هذه الزيوت كمرطب يومي عن طريق تدليكها بلطف على البشرة بعد الاستحمام، حيث تكون البشرة أكثر قدرة على امتصاص العناصر المغذية.



2. الألوة فيرا للتجديد والإصلاح

الألوة فيرا (الصبار) تُعتبر واحدة من أفضل المكونات الطبيعية التي تعزز صحة البشرة وتساعد على تجديد خلاياها. بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات، يمكن استخدام جل الألوة فيرا لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر مع التقدم في العمر.

يعمل الصبار أيضًا على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يقل مع التقدم في العمر.

يمكن استخدام الجل المستخرج من نبات الألوة فيرا مباشرة على البشرة أو يمكن خلطه مع زيوت طبيعية لتعزيز تأثيره.

3. استخدام العسل لتعزيز النضارة

العسل هو مرطب طبيعي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، وهو مثالي للبشرة الجافة أو الحساسة. يساعد العسل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة، مما يعزز تجديد خلايا الجلد ويمنح البشرة إشراقًا.

يمكن استخدام العسل كقناع للوجه مرة أو مرتين في الأسبوع.

فقط قومي بوضع طبقة رقيقة من العسل على الوجه واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ.

4. ماء الورد كتونر طبيعي

ماء الورد هو تونر طبيعي يساهم في توازن درجة حموضة البشرة، ويعمل على تهدئة الجلد وتخفيف التهيجات. كما أنه يساهم في شد البشرة وتقليل مظهر المسام.

يمكن استخدام ماء الورد بعد تنظيف الوجه كخطوة أساسية قبل تطبيق المرطبات، وذلك عن طريق رش القليل منه على قطعة قطن ومسح الوجه بلطف.

5. الخيار واللبن لتفتيح البقع الداكنة

مع التقدم في العمر، قد تظهر على البشرة بقع داكنة أو تصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

الخيار واللبن يمكن أن يكونا حلًا طبيعيًا لهذه المشكلة. يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب وتفتيح البشرة. اللبن، بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، يساعد على تقشير البشرة بلطف وتفتيح التصبغات.

يمكن صنع قناع بسيط عن طريق مزج شرائح الخيار مع ملعقتين من اللبن وتطبيقه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

6. استخدام الشاي الأخضر كمضاد للأكسدة

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة والتي تساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن استخدام الشاي الأخضر كتونر عن طريق تحضير الشاي وتركه ليبرد ثم استخدامه على البشرة.

كما يمكن مزج مسحوق الشاي الأخضر مع مكونات أخرى لعمل أقنعة طبيعية تساعد في مكافحة التجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد.

البشرة بعد الخمسين

7. تقشير البشرة باستخدام السكر وزيت الزيتون

التقشير هو خطوة أساسية للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجدد الخلايا. مقشر السكر وزيت الزيتون هو مقشر طبيعي يعمل على إزالة الشوائب بشكل لطيف بينما يمنح البشرة ترطيبًا عميقًا. يمكن تحضير هذا المقشر عن طريق خلط ملعقة من السكر البني مع ملعقتين من زيت الزيتون، وفرك الوجه بلطف بحركات دائرية، ثم شطفه بالماء الفاتر.

8. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على العلاجات الخارجية، بل تشمل أيضًا النظام الغذائي.

الفيتامينات مثل فيتامين C وE تعتبر ضرورية لصحة البشرة. فيتامين C يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة الجلد، بينما فيتامين E يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي البشرة من الأضرار البيئية.

تناول الفواكه مثل البرتقال والجوافة، والخضروات مثل السبانخ والبروكلي، يعزز صحة البشرة من الداخل.

9. شرب الماء بكثرة

الجفاف هو أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرة بعد سن الخمسين. شرب كميات كافية من الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

يُفضل شرب 8 أكواب من الماء يوميًا لضمان ترطيب الجسم والبشرة.

