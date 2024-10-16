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رياضة

ياسر ريان: التتويج بأمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن ونجلي يستحق المنتخب

أحمد ياسر ريان، فيتو
أحمد ياسر ريان، فيتو

منتخب مصر، قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن الاختبار الحقيقي لحسام حسن وجهازه الفني التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رغم صعوبة ذلك.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" طبيعي تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا والاختبار الحقيقي لحسام حسن التتويج باللقب".

 

المنتخب فاز بدون صلاح ومصطفى محمد

وواصل ياسر ريان:" طبيعي فوز منتخب مصر علي موريتانيا والمنتخب فاز بدون صلاح ومصطفي محمد وتريزيجيه علي مقاعد البدلاء".

واكمل:" لا أقلل من فوز منتخب مصر علي موريتانيا ولكن الاختبار الحقيقي الفوز علي الجزائر والمغرب".

وواصل:" منتخب مصر من الصعب تتويجه ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب ولكن لو وصلنا للنهائي سيكون شئ جيد".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام للمنتخب

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن أحقية نجله أحمد في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان: نجلي أحمد يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف ريان: نجلي يقدم مستويات مميزة ويفرض نفسه دائمًا في أي فريق.

وتابع: أحمد ياسر أثناء تواجده في الدوري التركي سجل أهدافًا أكثر من مصطفى محمد.

وواصل: السوشيال ميديا لا تعطي أحمد ياسر ريان حقه، ولكنه بالتأكيد يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم: أحمد لا يستشيرني في العديد من الأمور ولم أعلم بتوقيعه لنادي سيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة.

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط.

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط. 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط.

 

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

 

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