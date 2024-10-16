خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الإسراء 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل/ قصار السور 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الزخرف 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يونس 15 ق.



52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ يوسف قاسم وما تيسر من سورة الصف 15ق.



45: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الشورى 30 ق.



59: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الله عزب وما تيسر من سورتى التوبة/ يونس 30ق.



39: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 15ق.



21: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة يونس 10ق.



أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د /محمود عباس 5ق دراز الساعة 16:15 ومصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى وماتيسر من سورة الكهف 29ق.



18:26 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة النمل 30ق.



19:02( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى المؤمنون / النور 15 ق.



19:22 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15ق.



19:45 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.



20:20 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الزمر 15ق.



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحجرات 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الأحقاف 42 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة فاطر 44 ق.



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل حلمى حجاب وماتيسر من سورة الأنعام 15ق.



02:21 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود سعد عبدالكريم وما تيسر من سورة فصلت 15ق.



04:09 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة البقرة 28ق.

