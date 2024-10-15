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محافظات

السجن المؤبد لبائع لاتهامه بالاتجار بالهيروين في القليوبية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لبائع لاتهامه بمزاولة نشاطًا إجراميًّا بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليويية.

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إحالة متهم بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية

أحالت النيابة العامة المتهم: "جمعه ك ج ذ" ٣٧ سنة المهنة بائع - العنوان الغريري شبين القناطر، في القضية رقم ٢٥٢٨ /٢٠٢٤  جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ١٤٦٣ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنه في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

 

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