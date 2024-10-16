الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصطفى الفقي يكشف كواليس العلاقات المصرية السعودية فترة الخلافات

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "هناك ارتباط تاريخي بين مصر والسعودية على كافة المستويات والملك عبد العزيز أكد دائمًا عمق العلاقات وأوصى أبناءه بالاهتمام بالروابط مع القاهرة".


تشابك العلاقات المصرية السعودية وخلاف عبد الناصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: العلاقات بين مصر والسعودية متشابكة وقوية ولم يمت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلا وهو على علاقة جيدة جدًّا بالملك فيصل رغم الخلافات التي سبقت ذلك لا سيما المتعلقة بحرب اليمن".
 

تجاوز السعودية للخلافات مع مصر

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تقلل مطلقًا على مر التاريخ من مصر أو دورها، حتى في أوقات هبوط العلاقات، ودائما ما كان يسعى القادة في مصر والمملكة على إنهاء أي نقاط خلافية.

 

مقولة فيصل بن فهد

وتابع: "فيصل بن فهد كان يقول المؤذن عندنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تردون في مصر بـ"وأن محمدًا رسول الله" وهذا يعني مدى قوة العلاقة والترابط".

 

نبوءة مصطفى الفقي بعد ثورة 23 يوليو 

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن الملك عبد العزيز تنبأ بأن محمد نجيب ليس قائد الثورة المصرية لكنه جمال عبد الناصر.

 

من السبب في الخلافات المصرية السعودية؟

وأكد: "لم نر من الشعب لسعودي والدولة السعودية في أوقات الخلافات أي عداء بين الشعبين، وأي خلاف وقع بين مصر والسعودية حدث بتدخلات خارجية".

 

سر اعتراض السعودية على زيارة السادات للقدس 

ولفت إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات عندما ذهب للقدس لم يقاطعه السعوديين لكنهم كانوا قلقين عليه، السادات كان مخلصا للقضية الفلسطينية ولكن السعودية رأت التمهل من أجل الإجماع العربي.

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دعم السعودية لمصر

وأوضح: أنه حتى خلال فترة الخلاف أرسلت السعودية كميات كبيرة من القمح لمصر عندما شعروا بأنها تعاني من أزمة، هناك قدر كبير من التشابه الفكري والروحي والثقافي بين قادة مصر والسعودية حتى خلال مراحل الصراع العربي الإسرائيلي.

 

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مصطفي الفقي السادات جمال عبد الناصر الملك فيصل الملك عبد العزيز السعودية

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