الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

القمة العالمية للإعلام، إشادة بالأهداف ودور وكالة الأنباء الصينية في تنظيمها

القمة العالمية للإعلام،
القمة العالمية للإعلام، فيتو

أعرب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة مصطفى سواق، عن امتنانه وتقديره لـ القمة العالمية السادسة للإعلام التي انطلقت أعمالها أمس، في أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، مؤكدًا أن القمة تشكل منصة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم.

 

إشادة بمنظمي القمة العالمية السادسة للإعلام

وفي خطابه خلال القمة، أشار مصطفى سواق إلى أنه على الرغم من الطبيعة التنافسية بين المؤسسات الإعلامية، فإن المؤسسات الإعلامية المهنية قادرة دائما على التعاون لإنجاح المبادرة التي تهدف إلى تطوير الإعلام بصورة عامة ومواجهة التحديات، وعلى رأسها حماية الصحفيين، رسل الحقيقة.

 

كما أشاد سواق بمنظمي القمة لاختيارهم موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل وسائل الإعلام، وتحدث حول تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التنمية الاجتماعية والاتجاهات العامة لتحولات وسائل الإعلام في هذا العصر، وأهم الفرص والتحديات التي تجلبها هذه التكنولوجيا لصناعة الإعلام وكيفية التعامل معها.

 

وكالة أنباء شينخوا تستضيف القمة العالمية للإعلام

وأكد سواق قائلا "لكي ندعم دور وسائل الإعلام في تعزيز التنمية البشرية، فنحن بحاجة إلى الانغماس في أنظمة ابتكار شاملة، والوصول إلى الموارد والتقنيات المتقدمة، وتعميق المعرفة المشتركة، واكتساب المهارات في التعامل مع أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتعرف على ممارسته المبتكرة، وهذا لا يلغي التنافس المهني الشريف بين المؤسسات الإعلامية الناضجة، لكنه يتطلب الكثير من التعاون البناء لصالح البشرية".

 

وفي ختام كلمته، أعرب مصطفى سواق عن شكره وتقديره لوكالة أنباء شينخوا لاستضافتها القمة، ولدعمها المستمر لهذه المنصة العالمية التي تعزز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم.

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